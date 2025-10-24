Suscribete a
LA TERCERA

El síndrome de 'Simon'

Una gran mayoría de 'simones' quieren cualquier cosa menos casarse; no lo contemplan en su captación de la realidad, quiere seguir libre y disfrutar de esa libertad con minúscula

NIETO

Enrique Rojas

He descrito hace ya un cierto tiempo este cuadro psicológico. La palabra síndrome significa conjunto de síntomas de una entidad clínica. Y el acrónimo 'Simon' son las siglas de soltero, inmaduro en lo afectivo, materialista, obsesionado con el trabajo y narcisista. Y debajo de ... estas siglas se esconde un miedo o pánico al compromiso. Se da solo en el hombre, a partir de los treinta y tantos años, que quiere cualquier cosa menos casarse, comprometerse, decirle que sí a una mujer. Tiene más actualidad que nunca y voy a desmenuzar esas cinco vertientes que acabo de mencionar:

