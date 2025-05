A pesar de que la novela siga siendo, con mucho, el género literario más vendido y más leído, empieza a ser evidente que hoy por hoy, siquiera entre lo que llamaríamos la clase intelectual, ha perdido gran parte de su prestigio. No me refiero, por ... supuesto, a las grandes novelas del pasado sino a las producidas y publicadas en nuestros días. No sólo se ha devaluado la novela de pura ficción; también la novela histórica (pseudohistórica, más bien), aunque tenga un mercado aún boyante, convence cada vez menos a ese lector crítico que sólo quiere ya libros que amplíen su conocimiento del mundo y su comprensión de la realidad, ese lector que desdeña los de mero entretenimiento, por mucho que se nos vendan como grandes hazañas de la imaginación.

Y, sin embargo, no es verdad que la novela haya muerto. La novela nunca podrá morir porque, como escribió Chesterton, la vida humana, toda vida humana, aunque a veces pueda ser poesía o ensayo u otra cosa, es siempre, siempre, una novela. Y lo es en lo que tiene, naturalmente, de curso, de carrera, de drama, de misterio, de mezcla de verdades y mentiras. Bien ha entendido esto el escritor Juan Manuel de Prada, que, tras haber publicado una serie de novelas de ficción de gran calado, acaba de dar a luz su libro más ambicioso y de mayor aliento, 'El derecho a soñar' (Espasa), que se presenta como una biografía y un estudio filológico de la poeta catalana Ana María Martínez Sagi (1907-2000) y que siendo el fruto de un trabajo colosal, rigurosísimo, de pura investigación, ha quedado plasmado para la posteridad como una novela apasionante, no sólo porque el libro posea la credibilidad y la fuerza de lo real ─de lo real hábilmente narrado y desentrañado─, sino porque la vida de Ana María Sagi, su carrera, su drama, sus misterios y, por supuesto, sus circunstancias históricas, poseen, en sí mismos, un interés de primer orden para todo aquel que quiera saber cosas nunca escritas sobre la intrahistoria de la España del siglo XX. El derecho a soñar va precedido de una cita de Marcel Schwob, que ensalza el interés, para el biógrafo, de las vidas desconocidas, superior al de las vidas de los grandes hombres, pero ocurre que a medida que uno avanza en la lectura de este libro se va persuadiendo de que Ana María Sagi, aunque desconocida para la inmensa mayoría del público español, no es precisamente pequeña sino grande, una mujer muy grande y singular. Para trazar de ella un perfil básico, podemos decir que, nacida en una familia burguesa en la Barcelona de principios de siglo, triunfa efímeramente como poeta en su juventud, se distingue también como periodista y como pionera precoz del deporte femenino, y abraza en 1931 la causa republicana hasta acabar militando en el anarquismo; que vive como reportera y fotógrafa la terrible experiencia de la guerra en el frente aragonés; que huye a Francia en 1939 y conoce en carne propia el infierno de los refugiados españoles en el país que dicen de los derechos humanos, que sobrevive en él a duras penas en los años cuarenta y cincuenta; y que acaba encontrando trabajo como profesora auxiliar de francés y español en una universidad americana, antes de su retorno a nuestro país, ya jubilada, para pasar aquí sus últimos días. Tras la Guerra Civil, Ana María Sagi quedó totalmente olvidada en España en cualquiera de esas facetas, incluso en la literaria, pero el destino había querido que, previamente, un joven César González Ruano, de manera inopinada, la incluyera en su libro Caras, caretas y carotas, una recopilación de entrevistas a escritores consagrados que se edita en 1930, en la que sólo desentonaba la presencia de una aún más joven y desconocida poeta, Ana María Martínez Sagi. Y el destino quiso también, para completar su maniobra, que tal libro cayera en manos, a mediados de los noventa, de otro joven llamado Juan Manuel de Prada, afanoso buscador de escritores raros («desgarrados y excéntricos»), que al punto se conmovió con aquélla y decidió emprender su búsqueda. La encontró ya anciana y recluida en Moyá e inició un largo contacto con ella, que dio por fruto una novela biográfica exitosa, Las esquinas del aire (2000), basada principalmente en las informaciones y documentos que la poeta facilitó al novelista. Pero, pronto, muy pronto, éste empezó a descubrir que su personaje le había mentido demasiado, que había adornado, fabulado y falsificado multitud de cosas sobre su vida, y que desde luego en lo no revelado, en lo oculto, debía de hallarse lo más interesante y transcendental. A partir de ahí ─la anciana fallece en un asilo en 2000─ Prada emprende esa enorme tarea indagatoria por archivos de España, Europa y América, plasmada al fin en un libro de 1.700 páginas del que quizá me atrevería a decir que constituye el retrato más acabado, profundo e impactante que de mujer alguna haya dado nunca la literatura española, y no me olvido de ninguna de las grandes mujeres galdosianas ni de cuantas figuras femeninas de nuestra historia han sido objeto de estudios y biografías irreprochables. Pero 'El derecho a soñar', de Juan Manuel de Prada, no sólo es el relato verídico de la vida real de una gran perdedora que fue una extraordinaria poeta del todo postergada, una amante lesbiana apasionada y no correspondida, una ardida militante ácrata herida gravemente en la Guerra Civil, una superviviente asombrosa en los años de la Guerra Mundial, y algunas cosas más. Este libro es también un fresco del mundo de las mujeres escritoras españolas (y también francesas) del pasado siglo, de sus ambiciones, sus vanidades y sus maldades, pero también de su gran talento, a todas luces superior al de las figuras de hoy, tan mimadas por el sistema. Y es, por último, una aportación insospechada a esto que llaman la memoria histórica, por la cantidad de datos contrastados y escalofriantes que el lector podrá hallar en él sobre las atrocidades vividas en Cataluña entre 1936 y 1938 con motivo de la revolución anarquista, así como acerca del infame y criminal proceder de la República Francesa con los españolitos que buscaron refugio en ella huyendo de Franco. Este libro de Prada podría ser, en cierto modo, el golpe de gracia a la novela de ficción española, porque demostrará a quien quiera leerlo que, decididamente, la búsqueda de la verdad de un ser humano real, cuando se hace con la generosidad, la honradez, la penetración psicológica y, desde luego, con el talento narrativo del autor, da como resultado una obra literaria infinitamente más deleitable y perdurable que cualquier obra maestra de fabulación. SOBRE EL AUTOR enrique álvarez es escritor

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión