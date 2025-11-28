Suscribete a
ABC Premium

tribuna abierta

La nueva 'kale borroka'

Si enseñas que la violencia tuvo justificación política en el pasado, ¿cómo explicas que no la tiene ahora?

Elena Heredero Hernández

La irrupción de los radicales de la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) y del Mugimendu Sozialista (MS) evoca necesariamente aquellos años 50 y 60 del siglo pasado, durante los cuales unos jóvenes nacionalistas vascos, descontentos con la línea moderada del PNV y su estrategia frente a ... la dictadura franquista, empezaron a organizarse. Apostaban por un nacionalismo más radical y combativo. Así nacía ETA. ¿Son GKS y MS los nuevos 'patriotas descarriados' del nacionalismo vasco?, ¿una muestra del 'final sucio' de ETA?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app