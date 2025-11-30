Suscribete a
Editorial

Si es yihadista, el Gobierno calla

La opacidad de Interior sobre todo lo que apunta a islamismo, frente a su locuacidad sobre la violencia machista o los delitos de odio, es una forma irrespetuosa de tratar a la opinión pública

El sábado de la semana pasada, agentes de la Policía Nacional tuvieron que disparar hasta tres veces contra un joven español de padres marroquíes que al grito de «Alá es grande» se abalanzó contra ellos con un cuchillo. Previamente, el mismo agresor había herido a ... tres personas, todos residentes en el distrito madrileño de Vallecas. Inicialmente el caso aparentaba ser un incidente de delincuencia común, pero la llamada del hermano del agresor a la Policía cambió la percepción de los acontecimientos. Aunque el joven armado parecía haber ingerido drogas y la agresión podía encontrar causa en el consumo de estupefacientes, los agentes que acudieron al lugar de los hechos se encontraron con un ataque yihadista. Además de las invocaciones a Alá, los agentes escucharon lo que parecían ser oraciones en árabe. Lo siguiente fue la embestida del joven y los disparos de la Policía. La Audiencia Nacional investiga los hechos como un atentado islamista, en el que los forenses determinarán el papel de las drogas consumidas por el detenido. En todo caso, la calificación del suceso como terrorismo yihadista es lo que ha justificado la intervención de un juzgado central de instrucción.

