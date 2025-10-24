La falta de entendimiento entre los Ministerios de Hacienda y Sanidad llega a unos límites que incluso pone en peligro la salud. El Ejecutivo se jacta de que la economía crece pese a que no hay Presupuestos, pero cuando le conviene lo invoca como un ... obstáculo. Ese fue el motivo por el que el departamento de María Jesús Montero mantenía bloqueadas las transferencias de ayudas destinadas a sistemas de vigilancia del cáncer. Hasta tal punto llega el pulso que a primera hora de la tarde de ayer el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, envió un correo electrónico a las comunidades autónomas anunciando que los 19,5 millones comprometidos para cribados de cáncer y otros programas fundamentales no llegarían por el veto de Hacienda. Este bloqueo, solventado con las prisas de saber que ABC iba a publicar la noticia, revela una falta de coherencia entre el discurso público del Ejecutivo y su gestión interna. La lucha contra el cáncer no puede quedar atrapada en disputas presupuestarias ni decisiones burocráticas

