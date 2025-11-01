Suscribete a
Victoria marroquí en el Sahara

La resolución de la ONU que respalda el plan de autonomía de Rabat consagra un cambio histórico y obliga a España a definir su posición medio siglo después de la Marcha Verde

El Consejo de Seguridad de la ONU ha dado un paso que transforma el tablero del Sahara. Por primera vez, el máximo órgano de Naciones Unidas respalda expresamente que una autonomía genuina, bajo soberanía de Marruecos, podría constituir la solución más factible para el ... conflicto provocado por las ambiciones territoriales de Rabat. No es un reconocimiento formal de la soberanía marroquí, pero sí un giro político y diplomático de gran calado respecto a las resoluciones anteriores, que hablaban de autodeterminación sin decantarse por ninguna fórmula. Para Marruecos, la resolución equivale a una victoria. Así lo expresó el Mohamed VI a través de un mensaje, tras conocerse la noticia, en el que celebró la «legitimidad internacional» de su plan. El texto, aprobado con 11 votos a favor y las abstenciones de Rusia, China y Pakistán, legitima el plan de autonomía presentado por Rabat en 2007 y lo convierte en la base de futuras negociaciones. Al mismo tiempo, renueva el mandato de la misión de la ONU para mantener el alto el fuego y facilitar ese proceso político. No obstante, la respuesta del Frente Polisario recuerda que el conflicto sigue abierto. Sus dirigentes insisten en que la autodeterminación del pueblo saharaui no puede sustituirse por una autonomía tutelada y denuncian que la resolución ignora su irrenunciable y legítimo derecho a decidir tras un proceso inconcluso, cuando no pervertido, de descolonización. La diplomacia marroquí ha ganado una batalla, pero no la guerra: aún hay elementos sobre la mesa y actores –como Argelia, que renunció a votar en el Consejo de Seguridad– que no aceptarán un arreglo que dé por cerrada la cuestión del estatus del territorio.

