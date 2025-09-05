Está muy bien que García Ortiz crea «en la verdad y en la justicia», y también que defienda a los fiscales

La intervención autorreferencial y victimista del fiscal general del Estado al inicio de su discurso en la apertura del año judicial fue la prueba palmaria de que tenía que haber presentado su dimisión hace tiempo. Si un fiscal general, en presencia del Rey, de la presidenta y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y de los presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo alude a su situación judicial y, sobre ella, pretende justificar su presencia, es que estaba de más en ese escenario. Está muy bien que García Ortiz crea «en la verdad y en la justicia», y también que defienda a los fiscales. Pero todo eso puede creerlo y defenderlo sin ser fiscal general del Estado al estar procesado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el mismo lugar donde pronunció esas palabras. Aprovechar un acto como este para defenderse confirma la confusión entre lo personal e institucional en la que vive García Ortiz, lo que no justifica, sino que refuerza, su absoluta pérdida de idoneidad para seguir en el cargo.