Varapalo judicial contra Meta

La prensa gana una batalla histórica frente a los abusos del imperio tecnológico

Un juzgado de Madrid ha condenado al gigante tecnológico Meta a compensar a la prensa con 542 millones de euros por competencia desleal. La controversia surge de una demanda interpuesta en 2023 por 87 editoras de prensa –entre ellas, el grupo Vocento– y agencias ... de noticias españolas, agrupadas en torno a la Asociación de Medios de Información. De acuerdo con los demandantes, la multinacional de Mark Zuckerberg extrajo ilícitamente datos personales de los usuarios para incrementar sus ingresos de publicidad en Facebook e Instagram durante al menos cinco años, vulnerando la legislación europea y afectando con ello al negocio de la prensa digital española, que sí cumplió la normativa y tuvo que competir en posición de desventaja.

