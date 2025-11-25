Suscribete a
EDITORIAL

Urge reconstruir la Fiscalía

La más acuciante misión de la fiscal Peramato no es blindar a Sánchez ni secundar al Gobierno, es recuperar la maltrecha imagen del Ministerio Público que ha dejado su antecesor

Tras la renuncia de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, el Consejo de Ministros ha cumplido este martes con la previsión constitucional de proponer a la persona que ha de ocupar el cargo de fiscal general ... del Estado. Tras el preceptivo, pero no vinculante, informe del Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento corresponderá al Jefe del Estado, como un trámite reglado. El Gobierno ha propuesto a la fiscal de Sala Teresa Peramato, también jefa de la Sección Penal de la fiscalía ante el Tribunal Supremo. Peramato es fiscal con amplia experiencia, especializada en violencia machista, y sus últimos ascensos los debe a Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Además, Peramato es una significada miembro de la Unión Progresista de Fiscales.

