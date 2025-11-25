La inclusión del régimen de Nicolás Maduro en la lista estadounidense de organizaciones terroristas internacionales marca un punto de inflexión dramático. La decisión del expresidente Donald Trump, que acusa al llamado 'cartel de los Soles' –una red de militares y altos cargos chavistas implicados ... en el narcotráfico– de operar como una entidad criminal, le proporciona a Washington nuevas herramientas legales para sancionar y posiblemente intervenir en Venezuela. Aunque esta designación no autoriza directamente el uso de la fuerza, sí allana el camino para acciones más agresivas, incluidas operaciones militares, como ya sugiere el despliegue del portaaviones Gerald Ford y 15.000 soldados en el Caribe. La suspensión de vuelos sobre Venezuela y el aislamiento creciente del país intensifican una presión asfixiante sobre el régimen. ¿Será este apremio suficiente para precipitar un cambio democrático, o solo reforzará el cerco autoritario de Maduro? El tablero está abierto. El desenlace, incierto.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión