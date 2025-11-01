Lo que la Generalitat de Salvador Illa presenta a los padres como una encuesta escolar con la que «recabar información general sobre hábitos, emociones y entorno de vida de los niños» y así «poder diseñar acciones para mejorar su bienestar» se sustancia en un ejercicio ... de intromisión en la intimidad de quienes ni siquiera han madurado lo suficiente para responder sobre sus inclinaciones sexuales. A la pregunta «¿Cómo te sientes?», la encuesta ofrece como respuestas «niño», «niña», «no me siento ni niño ni niña», «no lo sé» y «no lo quiero decir», opciones similares a las que conduce «¿Cuando naciste qué te dijeron que eras?». Llevada al extremo de una transexualidad normalizada desde la escuela, cuando no inducida, la ideología de género campa en un espacio en el que la protección del menor da paso a la vulnerabilidad, con la agravante de que es la propia Administración a la que los padres confían su tutela la que inflige a los niños un daño quizás irreparable a su integridad, moral y física.

