A diez meses de que concluya el plazo de ejecución de los fondos europeos, España solo había ejecutado hasta el pasado mayor apenas el 32 por ciento de los 163.000 millones del Plan de Recuperación, muy lejos de la media del resto de socios ... de la UE que ya tenían la mitad ejecutados. Más preocupante es el caso de los fondos dedicados a vivienda -que el CIS ha detectado como principal problema de los españoles, especialmente de los jóvenes- y que no alcanza ni el 7 por ciento de lo previsto, según denuncia el PP. La Comisión Europea ya ha aclarado que la fecha de ejecución de las ayudas es improrrogable por lo que hay grave riesgo de perder esos fondos debido al desinterés del Gobierno y al estrepitoso fallo de detección del grave déficit que sufre España. El Gobierno, que parece volcado en la autopropaganda a través de las redes sociales, mejor haría en agilizar (ya va tarde en esta tarea) sus planes para mejorar el parque inmobiliario del país. Menos TikTok y más vivienda para los jóvenes.

