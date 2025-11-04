Suscribete a
Tarde y mal resuelto

Mazón es pasado, pero la crisis no ha concluido. El PP tiene la obligación de rehacerse, presentar un candidato a la altura, negociarlo con Vox, y recuperar la confianza de los valencianos

El anuncio de la dimisión de Carlos Mazón cierra un ciclo político que se fracturó el 29 de octubre de 2024 con la devastadora dana que costó la vida a 229 personas y abrió un largo pliego de reproches institucionales y políticos sobre lo ... ocurrido. Como ya anticipaba este mismo diario en marzo pasado, la continuidad de Mazón se hacía «políticamente inviable» tras el auto de la jueza de Catarroja que apuntaba a la pasividad e inacción del Ejecutivo valenciano del que él era su máximo responsable. Pero la renuncia llega tarde y mal resuelta. No por inesperada, sino por desordenada, mal gestionada por su partido y desdibujada en una jornada en la que la política nacional saltó por los aires con la imputación del exministro socialista José Luis Ábalos y sus cómplices por gravísimos delitos de corrupción y el hecho de que por primera vez en la historia el fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados. El presidente valenciano debió marcharse en cuanto quedó claro que había cometido errores que ayer reconoció por primera vez en público y que le acompañarán «toda su vida». Pero la dirección nacional del PP prefirió prolongar lo inevitable, permitiéndole que siguiera en el cargo, y lo más sorprendente: sin preparar el relevo.

