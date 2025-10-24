Suscribete a
El sueño roto del CGPJ

La izquierda judicial funciona habitualmente así: solo acepta el funcionamiento democrático del CGPJ cuando ganan las votaciones y, si no las ganan, rompen la baraja

En cuanto el Gobierno ha necesitado subir la intensidad de su enfrentamiento con la Justicia, el bloque izquierdista del Consejo General del Poder Judicial ha respondido como en los viejos tiempos, al toque de silbato. El sueño de un CGPJ pacificado se ha roto. ... Hace pocos días, el informe de la Comisión de Venecia sobre la elección de la mayoría de vocales de este órgano de gobierno de los jueces desarmó el discurso del ministro de Justicia, Félix Bolaños, instalado en la impotencia de sus ataques a la independencia judicial. La desautorización a Bolaños se extendió al bloque sedicente progresista del Consejo, que, pese a tener que aprobar una propuesta de elección de los vocales judiciales de este órgano conforme a los estándares europeos, se ha mantenido enrocado en el actual procedimiento de elección parlamentaria, expresamente rechazado por el Consejo de Europa y, dentro de este, por la Comisión de Venecia.

