Sánchez y las tramas del PSOE

El líder socialista ya no puede alegar ignorancia ante el cúmulo de escándalos que le rodean. La responsabilidad política se salda con la verdad y asumiendo responsabilidades, no con el silencio

La responsabilidad penal de los ciudadanos, incluidos los políticos, está sometida al principio de la presunción de inocencia, que solo cede ante una sentencia firme de condena dictada por los tribunales al término de un proceso con todas las garantías. La responsabilidad política de ... los altos cargos y de los gobernantes, en cambio, no goza de presunción de inocencia, por la propia naturaleza de la confianza ciudadana que aquellas reciben. Por acción o por omisión, por culpa 'in eligendo' o por culpa 'in vigilando', a un político se le debe presumir responsable de todas la irregularidades, sean legales, sean éticas, cometidas por quienes dependen de él o se aprovechan de su autoridad o sobre los que tiene potestad para evitarlas.

