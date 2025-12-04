La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, asegura que Pedro Sánchez solo actúa bajo presión. Tras las últimas cesiones del Gobierno –como devolver a la Generalitat la gestión de la oferta pública de empleo–, Nogueras se jacta: «Hemos demostrado que esto funciona». Sánchez, que admitió ... el martes haber incumplido sus compromisos con Junts, busca recuperar su apoyo parlamentario. El mensaje de los separatistas es claro: solo bajo chantaje se logra algo del Gobierno. Esa lógica perversa ha sido reconocida sin tapujos por la portavoz independentista: «Los partidos españoles solo reaccionan cuando están acorralados». Con ello, Junts confirma que su único principio es dañar a España, no mejorar la convivencia. La suya no es una estrategia política, sino un cálculo destructivo. Y lo más grave: Sánchez acepta ser rehén. Cada concesión ahonda su debilidad. Y con ella, la de las instituciones. España no puede ser gobernada por quien se deja doblegar. Ni por quienes disfrutan haciéndolo.

