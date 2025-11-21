Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Encuentran el cuerpo sin vida de uno de los mineros atrapados en Asturias

EDITORIAL

Sánchez necesita a Franco

Lo que ABC conmemora de 1975 no es una muerte sino, de la mano de la Monarquía, el nacimiento de la etapa más pacífica y próspera de España; no una revancha, sino la concordia que hizo posible el reencuentro de las dos Españas en una sola

Editorial

Editorial

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PSOE ha decidido que la mejor manera de conmemorar el 50 aniversario de Franco es sometiendo a la democracia española a su mayor crisis institucional, con la quiebra de los valores constitucionales más esenciales. Por esto mismo, no debería causar extrañeza que, siendo ... Pedro Sánchez quien lidera este movimiento retrospectivo contra Franco –como si estuviera aún vivo–, las encuestas de los últimos días otorguen al franquismo un estimable porcentaje de buena opinión, sobre todo entre los jóvenes. La razón es bastante sencilla: quien pacta su investidura con los legatarios de ETA, negocia su poltrona con un prófugo en el extranjero y miente sistemáticamente sobre sus compromisos electorales, difícilmente puede presentarse como un virtuoso de la democracia empeñado en rescatar a los españoles de su tardofranquismo latente. Si ya conmemorar la muerte de un dictador en su propia cama es una opción bastante inútil, más lo es hacerlo cincuenta años después y con un gobernante al frente de un gobierno tóxico y divisivo, que se jacta de alzar muros en la sociedad y de tener como socios de preferencia a condenados por terrorismo que no han pedido perdón por su crímenes. La generación más joven de españoles que se ha educado netamente en democracia se ha visto empujada a hacerse antifranquista sin ninguna necesidad y lo que ha conseguido el gobierno es que se haga más conservadora que nunca. En efecto, nadie está haciendo por el franquismo tanto como Pedro Sánchez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app