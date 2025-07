Las encuestas de intención de voto elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) carecen de crédito técnico desde que José Félix Tezanos se puso al frente de la entidad. Sus informes preelectorales son sistemáticamente desautorizados por los resultados de las urnas y sus métodos de análisis de datos reciben las críticas de expertos de toda clase, los que dirigen empresas demoscópicas y los que emiten sus opiniones en medios de comunicación. La antigua solvencia del CIS ha desaparecido tras un proceso de manifiesta degradación de su tradicional rigor científico, hasta convertir las siglas de la institución en sinónimo de manipulación del estado real de la opinión ciudadana. Es el resultado querido por el Gobierno desde el momento en que colocó al frente del CIS a un militante socialista, quien, renunciando a la más elemental neutralidad esperable de su cargo, no duda en alternar sus fracasos demoscópicos con arengas socialistas contra la derecha y a favor de Pedro Sánchez. Un 'hooligan' a sueldo del Estado.

Ni siquiera con ese compromiso de lealtad a La Moncloa ha sido Tezanos capaz de salvar a Sánchez en su último barómetro, conocido este viernes, sobre la situación política y la intención de voto. Al margen de las habituales incongruencias en los datos sobre algunos estados de opinión y de que, por fin, el PSOE baja en voto estimado, lo más llamativo de este informe es que reconoce que más de la mitad de los encuestados no tienen ninguna confianza en Sánchez –el 50,4 por ciento, para ser exactos– y cerca de una cuarta parte solo tiene poca confianza, el 23,2 por ciento. En resumen, solo uno de cada cuatro españoles tiene bastante o mucha confianza en el presidente del Gobierno. Las fechas de realización del estudio –entre los pasados días 1 y 7– recogen todo el sedimento del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, de la triste comparecencia de Sánchez el día en que se hizo público el documento policial y de los cambios anunciados en el Comité Federal del PSOE. Esas reacciones inmediatas al escándalo que afectaba al anterior secretario de Organización socialista eran inútiles, a simple vista, para frenar la crisis de confianza en Sánchez y en su partido, hasta formarse un estado de opinión que el CIS no ha podido ignorar. La duda es si realmente la pérdida absoluta de confianza en el jefe del Ejecutivo se limita al 50 por ciento de los encuestados o es un porcentaje debidamente 'cocinado'. En todo caso, con cocina o sin ella, que el órgano público encargado de conocer la opinión de los españoles –y sometido al férreo control de la maquinaria monclovita– reconozca tal nivel de descrédito de Pedro Sánchez significa que este presidente ha perdido, todo lo oficialmente que resulta de un documento del CIS, la moción de confianza ciudadana. Ya no puede decir que la sociedad, o la "mayoría social", está de su parte, aunque otras preguntas del barómetro del CIS arrojen resultados incompatibles con el de la falta de confianza.

Ni la cara demacrada, ni el ayuno forzado hasta media tarde, ni los cambios de sillas en la cúpula de Ferraz ni el anuncio de medidas regeneracionistas de segunda mano han sacado a Pedro Sánchez del pozo en el que lo han metido la corrupción, el enchufismo, el acoso, la prostitución y el mercadeo de influencias que se imputan a personas de sus entornos político y familiar más cercanos. Si sus propios socios parlamentarios manifiestan de forma explícita y pública su desconfianza en el jefe del Ejecutivo, la opinión pública no podía ser ajena a la reacción lógica que provoca en cualquier ámbito un político autodefinido por sus "cambios de opinión".