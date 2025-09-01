Nos volvemos a topar con la tristemente famosa España vacía o vaciada, un sintagma lacerante puesto encima de la mesa hace unos años y que nos vuelve a golpear en ánimo cuando una catástrofe se atraviesa en el camino

Los devastadores incendios de este mes de agosto han devuelto a la actualidad la despoblación de amplias zonas de España y el abandono de partes significativas del entorno rural del país. Nos volvemos a topar con la tristemente famosa España vacía o vaciada, un sintagma lacerante puesto encima de la mesa hace unos años y que nos vuelve a golpear en ánimo cuando una catástrofe se atraviesa en el camino. Detectado el problema, lo peor de todo es que la disposición a comenzar a arreglarlo no ha pasado del terreno hipotético. Así, el sanchismo dispuso hasta una estructura administrativa, ascendiendo el asunto hasta la categoría ministerial, adhiriendo el reto demográfico al Ministerio para la Transición Ecológica. Desgraciadamente, ese reto es solo hoy por hoy una etiqueta, tan vacía de medidas efectivas como esa España vacía o vaciada. Cinco años después y tras 13.000 millones invertidos (y probablemente malgastados) sigue la despoblación.

