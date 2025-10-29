Suscribete a
Los otros responsables

Estando clara la responsabilidad inmediata de la Generalitat, el Gobierno central pretende liberarse de la suya ocultándose tras la rabia y el descontento que despierta Carlos Mazón

Editorial

Editorial

La tragedia de la dana de octubre en Valencia se ha malversado como motivo de unidad política y social. Otra vez, una tragedia en España separa en vez de unir. No se han aprendido las lecciones que imponen las más de doscientas muertes de ... hace un año sobre cómo prevenir las acometidas de la naturaleza, sean pandemias, sean inundaciones, y cómo superar sus consecuencias sin agrietar, aún más de lo que ya lo está, el cuerpo social. Las responsabilidades penales están debatiéndose donde deben, en un juzgado y en el seno de un proceso, en el que las víctimas deben encontrar las respuestas que los tribunales puedan dar; y los investigados han de recibir el tratamiento garantista que reconocen la Constitución y las leyes, sin dejar fuera del escrutinio judicial nada ni nadie que sea relevante para determinar si hubo negligencia en la cadena de avisos por las lluvias torrenciales, en el control de los barrancos y en los avisos a la población. Solo una respuesta judicial que abarque todos estos extremos dará a las familias de las víctimas algo de la paz que han perdido.

