Se firman más contratos indefinidos, pero los despidos de trabajadores en período de prueba se multiplican

La reforma laboral de 2022 prometía estabilidad y una reducción de la temporalidad. Sin embargo, la realidad muestra un panorama distinto: la duración media de los contratos temporales ha caído a su mínimo histórico, apenas 37 días. Peor aún, más del 38 por ciento de los trabajos no supera la semana, lo que revela un mercado laboral marcado por la incertidumbre. Este fenómeno no se explica solo por la estacionalidad, sino por un marco normativo que, al penalizar el uso de contratos eventuales, ha incentivado fórmulas aún más precarias. El resultado es un espejismo: se firman más contratos indefinidos, pero los despidos de trabajadores en período de prueba se multiplican y los contratos fijos discontinuos siguen ocultando el verdadero peso de la inestabilidad. España no puede resignarse a una economía basada en el empleo efímero. La competitividad y la cohesión social requieren un mercado laboral sólido, capaz de ofrecer seguridad a empresas y trabajadores. El desafío es claro: transformar los contratos en oportunidades reales de futuro.