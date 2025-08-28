El Kremlin no podía dejar sin castigo la foto de la delegación europea en la Casa Blanca, arropando a Zelenski en su entrevista con Trump

La nueva y brutal ofensiva de Vladímir Putin sobre Ucrania parece perseguir un doble objetivo; por un lado, mostrarse inflexible y amenazante ante una hipotética negociación con Kiev y por otro, golpear a los aliados de Volodímir Zelenski. No cabe otra interpretación después del «masivo ataque» sobre la capital ucraniana, que dejó una veintena de muertos (entre ellos cuatro niños) y que causó graves daños en el edificio que sirve de sede de la UE en la capital de Ucrania. El Kremlin no podía dejar sin castigo la foto de la delegación europea en la Casa Blanca, arropando a Zelenski en su entrevista con Trump. Ese comportamiento, tan revanchista y tal vil, es propio de autócratas como Putin, al que le ha venido muy bien la plataforma pública que le puso Trump en Alaska; sobre ella se enseñorea ahora consolidando su condición de amenaza mundial.