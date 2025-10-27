Suscribete a
EDITORIAL

Puigdemont y la hora del cambio

Sánchez y sus socios ya no son más, no tienen la mayoría que cualquier presidente debe conservar para seguir legítimamente en el poder. Debería someterse ya a una cuestión de confianza

Editorial

Editorial

Si la verdadera intención de Carles Puigdemont es que su partido retire el apoyo parlamentario que ha sostenido a Pedro Sánchez desde su investidura como presidente de Gobierno, no basta con declaraciones formales de ruptura. En política parlamentaria, cuando un socio de investidura rompe ... su pacto de confianza en el investido, a las palabras deben seguir los hechos y, en esto caso, esos hechos se llaman cuestión de confianza, como la que Junts registró en el Congreso de los Diputados a principios de año. Para Sánchez, la desafección de Puigdemont representa la caducidad de aquel mensaje con el que, en la noche electoral del 23-J, anunció el «somos más». No, Sánchez y sus socios ya no son más, no tienen la mayoría parlamentaria que cualquier presidente investido por el Parlamento debe conservar para seguir legítimamente en el poder. Pero Pedro Sánchez no es el caso de un presidente respetuoso con las reglas básicas de la democracia. De hecho, hace tiempo que declaró, sin pudor y sin rubor, que estaba dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento, así que la decisión de la dirección de Junts de retirarle el apoyo parlamentario tampoco supone una afectación de los escrúpulos democráticos y constitucionales de los que carece. En todo caso, la dignidad política, incluso en dosis mínima, debería de llevar a Sánchez a disolver el Parlamento y convocar elecciones. La esperanza de una respuesta digna por parte del presidente del Gobierno hace tiempo que se perdió.

