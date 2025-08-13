El contexto de un incendio en el que hay que lamentar pérdidas materiales, naturales y humanas debería ser suficiente para que un ministro de la talla del de Transportes mostrara una mínima educación

Los comentarios jocosos en redes del titular de Transportes, Óscar Puente, durante los incendios que asolan España, mensajes sobre los que el Partido Popular pedirá explicaciones en el Congreso de los Diputados, dan medida de la degradación de la figura de un ministro convertido hoy en mero agitador. Es común que, mientras los trenes acumulan retrasos para desesperación de los usuarios de la red ferroviaria, Puente no falte a su cita en X para despacharse con chanzas, desprestigiar a sus adversarios, hacer oposición a la oposición y señalar a periodistas y particulares. Las formas son importantes en democracia y su pérdida –manifiesta y sistemática en el caso del exalcalde de Valladolid y otros miembros del Ejecutivo– implica un empobrecimiento del espacio público del que el Gobierno es responsable. El contexto de un incendio en el que hay que lamentar pérdidas materiales, naturales y humanas debería ser suficiente para que un ministro de la talla del de Transportes mostrara una mínima educación que, lamentablemente, en Puente brilla por su ausencia una vez más.