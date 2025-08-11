El fiscal Stampa ha puesto en conocimiento de sus superiores este nuevo intento de soborno, lo que confirma el juego sucio de Leire Díaz para desacreditar a miembros de la Guardia Civil o la Fiscalía

ABC informa hoy de que no sólo el fiscal José Grinda fue contactado por Leire Díez para chantajearle a cambio de airear los trapos sucios del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, sino que también el fiscal Ignacio Stampa recibió similares cantos de sirena de la 'fontanera' del PSOE en una reunión el pasado 7 de mayo. Díez por entonces era militante socialista y no renunció al carnet hasta dos meses más tarde tras una reunión con el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, que hoy está en prisión provisional por la comisión de posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Stampa ha puesto en conocimiento de sus superiores el caso y este nuevo intento de soborno confirma que el juego sucio de la 'fontanera' para desacreditar a los miembros de la Guardia Civil o la Fiscalía en las investigaciones que afectan al PSOE sólo cesó cuando estalló el escándalo, operación en la sombra en la que Leire Díez estaba acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset, que se enfrenta a acusaciones de fraude, blanqueo y falsedad, entre otras.