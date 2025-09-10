EDITORIAL
De prohibir fumar a castigar a los menores que fuman
El Consejo de Ministros ha aprobado una ambiciosa reforma de la última rey antitabaco
El Consejo de Ministros ha aprobado una ambiciosa reforma de la última ley antitabaco para adaptarla a los usos y costumbres del presente. El texto, que aún debe pasar el filtro legislativo, incluye medidas polémicas como la prohibición del consumo de tabaco en terrazas y otros espacios como vehículos laborales y entornos que se añaden a los que hoy en día están prohibidos, y otras necesarias como la equiparación del vapeo y el cigarrillo tradicional. Una de las propuestas más audaces consiste en la prohibición de fumar a menores de edad, un paso que solo se habían planteado dar (sin ponerlo en marcha aún) el Reino Unido y Nueva Zelanda. Ya no solo quedará prohibida la venta de tabaco a menores de 18 sino también su consumo, que ahora estará penado con un sistema de sanciones que afectará a los padres y del que habrá que ver en qué términos se desarrolla y cómo se aplica, pero que constituirá un golpe a la industria del tabaco y a los afectados.
