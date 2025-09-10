El Consejo de Ministros ha aprobado una ambiciosa reforma de la última ley antitabaco para adaptarla a los usos y costumbres del presente. El texto, que aún debe pasar el filtro legislativo, incluye medidas polémicas como la prohibición del consumo de tabaco en terrazas y otros espacios como vehículos laborales y entornos que se añaden a los que hoy en día están prohibidos, y otras necesarias como la equiparación del vapeo y el cigarrillo tradicional. Una de las propuestas más audaces consiste en la prohibición de fumar a menores de edad, un paso que solo se habían planteado dar (sin ponerlo en marcha aún) el Reino Unido y Nueva Zelanda. Ya no solo quedará prohibida la venta de tabaco a menores de 18 sino también su consumo, que ahora estará penado con un sistema de sanciones que afectará a los padres y del que habrá que ver en qué términos se desarrolla y cómo se aplica, pero que constituirá un golpe a la industria del tabaco y a los afectados.

