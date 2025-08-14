El banco ha actuado defendiendo sus legítimos intereses, tal como hubiese esperado cualquiera de sus accionistas ante una intervención sin precedentes del Gobierno de Sánchez en esta operación entre particulares

El BBVA ha anunciado que ejercerá su derecho a recurrir los actos administrativos del Gobierno ante el Tribunal Supremo, tras la intervención de este en la opa sobre el Sabadell que introdujo limitaciones que van más allá de las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había fijado. El banco ha actuado defendiendo sus legítimos intereses, tal como hubiese esperado cualquiera de sus accionistas ante una intervención sin precedentes del Gobierno de Sánchez en esta operación entre particulares. El anuncio de recurso se presentó el 15 de julio, dos días antes de que Bruselas abriera expediente al Ejecutivo español por incumplir las normas europeas en la opa. La entidad tiene ahora la obligación de reflejar con detalle los términos de esta acción jurídica en el folleto de la opa que debe aprobar la CNMV. Si el Alto Tribunal, como se prevé, acoge el recurso, el Gobierno quedará atrapado en una pinza jurídica entre la Comisión Europea y el banco.