El brote de peste porcina africana que ha obligado al sacrificio masivo de los jabalíes en Cataluña representa una amenaza de primer orden para la cabaña ganadera y es la última consecuencia del mal entendido ecologismo animalista. Los expertos temen que la enfermedad pueda ... expandirse a otros territorios y contagiarse a las explotaciones de cerdos, lo que tendría un impacto de consecuencias incalculables. En realidad, muchos especialistas vienen advirtiendo desde hace años del peligro que suponía la proliferación descontrolada de jabalíes y su potencial como reservorio animal de enfermedades como esta peste. En lugar de controlar estas colonias a través de la caza, como pedían los expertos en gestión cinegética, en muchos casos se han seguido los principios 'ecológicos' que pusieron la protección de los ejemplares ante los denostados cazadores por delante de la gestión de un monte sano y limpio, con las consecuencias que ahora sufrimos y que pueden ser devastadoras.

