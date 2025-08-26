La parsimonia del Gobierno con los menores de canarias

Aunque se había anunciado el inicio del reparto para el 28 de agosto, fuentes oficiales ya admiten que no será antes de finales de septiembre cuando salgan los primeros niños

La dilación en la reubicación de más de 3.000 menores no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras comunidades autónomas vuelve a poner de manifiesto la falta de previsión y coordinación del Gobierno. Aunque se había anunciado el inicio del reparto para el 28 de agosto, fuentes oficiales ya admiten que no será antes de finales de septiembre cuando salgan los primeros niños. El Consejo de Ministros aprobará el llamado Real Decreto de Capacidad, pieza clave para activar la contingencia migratoria, pero el retraso en su aplicación, unido a los plazos burocráticos posteriores, condena a miles de menores a seguir hacinados en condiciones límite. Al Gobierno no sólo lo superan sus intentos de sesgar el reparto –favoreciendo a las comunidades de sus socios parlamentarios–, sino que lo devora su propia burocracia. La llegada del buen tiempo anticipa un repunte de llegadas por la ruta atlántica. Es urgente pasar de los anuncios a los hechos. La infancia vulnerable no puede esperar más.