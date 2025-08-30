Los socios del Gobierno se frotan las manos ante la posibilidad sacar tajada en la negociación de los Presupuestos para 2026

Arnaldo Otegi abrió ayer la subasta y mostró la total disposición de los proetarras («toda la voluntad del mundo», dijo concretamente) para aprobar los Presupuestos de 2026. Esta entrega total de Bildu a Pedro Sánchez contrasta con las reticencias de los líderes independentistas catalanes y la estrategia de sembrar la incertidumbre de Podemos en su disputa con los restos de Sumar. Lo que vino ayer a reivindicar Otegi con estas declaraciones es su condición de pilar fundamental del sanchismo, pese a que Pedro Sánchez negó que con la formación filoetarra no iba a pactar nada, como también rechazó hasta la víspera de las últimas elecciones generales que fuera a promover una amnistía a los golpistas del 'procés'. Unos y otros socios se frotan las manos ante la posibilidad de que este otoño el Gobierno presente su proyecto de Presupuestos para el año entrante (este año no se ha atrevido a hacerlo), un botín que pagarán los intereses generales de España.