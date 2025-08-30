EDITORIAL
Otegi proclama su condición de pilar del sanchismo
Los socios del Gobierno se frotan las manos ante la posibilidad sacar tajada en la negociación de los Presupuestos para 2026
Arnaldo Otegi abrió ayer la subasta y mostró la total disposición de los proetarras («toda la voluntad del mundo», dijo concretamente) para aprobar los Presupuestos de 2026. Esta entrega total de Bildu a Pedro Sánchez contrasta con las reticencias de los líderes independentistas catalanes y la estrategia de sembrar la incertidumbre de Podemos en su disputa con los restos de Sumar. Lo que vino ayer a reivindicar Otegi con estas declaraciones es su condición de pilar fundamental del sanchismo, pese a que Pedro Sánchez negó que con la formación filoetarra no iba a pactar nada, como también rechazó hasta la víspera de las últimas elecciones generales que fuera a promover una amnistía a los golpistas del 'procés'. Unos y otros socios se frotan las manos ante la posibilidad de que este otoño el Gobierno presente su proyecto de Presupuestos para el año entrante (este año no se ha atrevido a hacerlo), un botín que pagarán los intereses generales de España.
