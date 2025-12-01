Suscribete a
La opacidad fortalece a Rabat

Marruecos lanza avisos al PP para blindar el giro de Sánchez sobre el Sahara mientras los españoles siguen sin conocer las razones, las contrapartidas ni el alcance real de aquel viraje

La política exterior española ha sufrido un cambio histórico con respecto al Sahara Occidental, y lo ha hecho sin explicación pública, sin debate parlamentario y sin rendición de cuentas. La decisión de Pedro Sánchez de reconocer el plan marroquí de autonomía como «la base más ... seria, creíble y realista» para resolver el conflicto saharaui representó una ruptura con cinco décadas de consenso entre los partidos políticos y de respeto al marco de la legalidad internacional fijado por Naciones Unidas. Y, sin embargo, este viraje trascendental sigue envuelto en la opacidad.

