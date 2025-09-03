Sólo Madrid y Baleares, además de Ceuta y Melilla, podrían sostener sus sistemas sin recurrir a la deuda que asume el Estado

El análisis de las cuentas de las pensiones en España arroja resultados preocupantes. Si no existiera la caja única y se calculara el balance por comunidades, solamente Madrid y Baleares, además de Ceuta y Melilla, podrían sostener sus sistemas sin recurrir a la deuda que asume el Estado. Se da la circunstancia de que las comunidades más centrífugas figuran entre las que presentan un saldo más negativo entre pensiones pagadas y contribuciones recibidas. Que entre el mar de reclamaciones de competencias estatales no figure esta de asumir un sistema regionalizado de pensiones se entiende mejor teniendo en cuenta que en 2024, al País Vasco le faltaron 4.478 millones y a Cataluña, otros 4.119 millones en esta partida. Considerando que este problema seguirá agravándose, las comunidades más nacionalistas serán, paradójicamente, cada vez más dependientes de un Estado que el año pasado ya asumió un agujero de 66.206 millones, una cantidad equivalente al 4,2 por ciento del PIB.