Salvado 'in extremis' por el Gobierno, que el pasado abril terminó por anteponer los cálculos electorales correspondientes a un colectivo de más de un millón de funcionarios al dogma estatalista de Sumar, el modelo sanitario de Muface sobrevive a una crisis que, sin embargo, ha ... dejado herida de muerte a la mutualidad. Más de 65.000 asegurados han abandonado los conciertos privados para recibir asistencia en el Sistema Nacional de Salud, una fuga que ha estado acompañada por la sangría de su remanente de tesorería: de los 282 millones de euros con que Muface contaba el pasado diciembre, en la hucha apenas quedan hoy 8 millones. Con los Presupuestos Generales camino de una nueva prórroga, con la guerra declarada por la titular de Sanidad a las compañías privadas y con un informe adverso de la Airef –no vinculante, pero demoledor–, la mutualidad de funcionarios agoniza en un escenario político y politizado en el que convergen, agua y aceite, el cálculo electoral y la rentabilidad pública y social.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión