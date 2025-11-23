Suscribete a
Los ministros-candidatos

Cinco miembros del Gobierno usan sus cargos para impulsar sus candidaturas autonómicas en un pluriempleo que deja la gestión a la intemperie y erosiona la institucionalidad

La transformación del Gobierno de Pedro Sánchez en una plataforma de propaganda alcanza su culmen con el fenómeno de los ministros-candidatos. Cinco altos cargos –Diana Morant, Ángel Víctor Torres, María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar López– combinan su labor ministerial con una actividad ... electoral frenética en sus comunidades autónomas. En total, han protagonizado 194 actos en clave territorial solo en este año. Esta cifra, contrastada por ABC, confirma lo que el ciudadano ya intuía: el Consejo de Ministros es un mero trampolín de campaña, y la prioridad de estos dirigentes no es gobernar para todos los españoles –porque no tienen mayoría parlamentaria–, sino alimentar su visibilidad. La política del relato –marca de Sánchez– sustituye así a los resultados. Y con ella se erosiona el principio de imparcialidad institucional.

