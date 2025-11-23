La transformación del Gobierno de Pedro Sánchez en una plataforma de propaganda alcanza su culmen con el fenómeno de los ministros-candidatos. Cinco altos cargos –Diana Morant, Ángel Víctor Torres, María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar López– combinan su labor ministerial con una actividad ... electoral frenética en sus comunidades autónomas. En total, han protagonizado 194 actos en clave territorial solo en este año. Esta cifra, contrastada por ABC, confirma lo que el ciudadano ya intuía: el Consejo de Ministros es un mero trampolín de campaña, y la prioridad de estos dirigentes no es gobernar para todos los españoles –porque no tienen mayoría parlamentaria–, sino alimentar su visibilidad. La política del relato –marca de Sánchez– sustituye así a los resultados. Y con ella se erosiona el principio de imparcialidad institucional.

Diana Morant es el caso más llamativo: ha dedicado 64 días a la Comunidad Valenciana y ha encabezado 90 actos públicos. Le sigue Ángel Víctor Torres, con 48 días y 70 actos en Canarias. Montero suma 38 días en Andalucía con 42 actos; Alegría, 37 días y 41 actos en Aragón; y Óscar López, aunque su caso es menos medible por estar centrado en Madrid, acumula al menos 10 días y 11 actos de campaña. Todo ello mientras se sientan en el Consejo de Ministros, toman decisiones que afectan a todo el país y disponen de recursos públicos y atención mediática privilegiada. No se trata de que los ministros no puedan tener aspiraciones territoriales, sino de que el abuso de su posición institucional para beneficio partidista mina la credibilidad democrática. El ciudadano no percibe ya un Gobierno enfocado en la gestión, sino un Ejecutivo atrapado en la campaña electoral permanente. Un Ejecutivo que, lejos de resolver los grandes problemas –sanidad, vivienda, inflación–, despliega a sus cuadros por las autonomías con la obsesión de recuperar poder local.

Más grave aún es que esta operación –ideada directamente por Sánchez– ni siquiera está dando frutos. Como recoge ABC, salvo el caso de Morant por circunstancias excepcionales, ninguno de los ministros-candidatos mejora las expectativas de sus predecesores. Los sondeos sitúan a Montero, Alegría y López por debajo de los candidatos anteriores en sus comunidades.

Lo que queda, por tanto, es una campaña dual e ineficaz: ministros que no abandonan el cargo pero lo instrumentalizan para fines electorales, y candidatos que no despuntan pese al despliegue institucional. Es un modelo insostenible y profundamente injusto. Porque cada acto, cada anuncio, cada entrevista 'territorial' con logo ministerial no es solo propaganda: es un uso indebido del poder. en favor de un partido y una región determinada. Sánchez ha convertido el Gobierno en un instrumento de su partido. Y lo ha hecho con desprecio a la separación entre gestión pública y campaña política. Esta estrategia es un fraude para los ciudadanos que esperan ministros dedicados a resolver problemas, no a ganar titulares en clave local. Y es una deslealtad institucional que merecería una respuesta firme de las Cortes y de los órganos de control.

España necesita ministros al servicio de todos. Cada día que el Ejecutivo sigue en esta deriva es un día más en que la política real cede terreno a la ficción propagandística. Y eso, tarde o temprano, se paga. En democracia, el poder no se ostenta: se ejerce con responsabilidad. Y esta, hoy, brilla por su ausencia.