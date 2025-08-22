Advirtió que los aranceles aún podrían mantener la inflación elevada y que, por tanto, las decisiones futuras deben tomarse con cautela

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha abierto la puerta a una posible reducción de tipos de interés en la próxima reunión prevista para mediados de septiembre, citando una creciente debilidad en el mercado laboral, aunque sin comprometerse formalmente a ello. Powell advirtió que los aranceles aún podrían mantener la inflación elevada y que, por tanto, las decisiones futuras deben tomarse con cautela. Su anuncio llega en un contexto de fuerte presión política: Donald Trump no solo insiste en recortes inmediatos de tasas por considerar que la inflación ya no es un problema, sino que además ha atacado públicamente a Powell e incluso reclamado la dimisión de la gobernadora Lisa Cook, lo que le permitiría formar una coalición contra Powell en el consejo del organismo. Las bolsas reaccionaron al alza tras los comentarios, pero no se sabe si ha sido por la perspectiva del dinero barato o porque Trump podría dejar de conspirar para echar a Powell.