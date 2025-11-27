La votación parlamentaria que este jueves tumbó la senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno ha dejado en evidencia algo más que una debilidad política: ha confirmado que Pedro Sánchez dirige una legislatura económicamente amortizada, que no podrá sacar adelante unos Presupuestos al ... no contar con apoyos suficientes y que está a punto de abocar al Parlamento a la vergüenza histórica de ser la única legislatura de la democracia sin cuentas públicas, quizá la tarea más trascendente que le encomienda la Constitución, con la salvedad de una reforma constitucional. Esta senda, paso previo e imprescindible para elaborar las cuentas de 2026, ha sido rechazada por la mayoría, incluido Junts, otrora socio clave del Ejecutivo, que acusó a la ministra de Hacienda de vivir en una «realidad paralela».

El Ejecutivo pretendía aprobar un techo de gasto de 216.177 millones de euros –un 8,5 por ciento más que en 2025– con un déficit previsto del 2,1 por ciento. La ministra María Jesús Montero llegó al debate sin ningún intento serio de negociación, apelando inútilmente al PP mientras ignoraba a los independentistas, a pesar de que Junts ya le había negado el apoyo en la senda de 2024. Esta vez, además, ni siquiera la abstención habría bastado: Pedro Sánchez y José Luis Ábalos estaban ausentes, el primero por decisión política y el segundo porque tenía que comparecer en el Supremo antes de ser enviado a prisión.

La derrota era tan segura que el propio Gobierno la había asumido de antemano. No obstante, la gravedad del momento no radica solo en el rechazo técnico, sino en lo que revela: desde que se constituyó esta legislatura en 2023, el Gobierno no ha presentado ni un solo proyecto de Presupuestos como le ordena la Constitución. Las cuentas que hoy siguen vigentes fueron aprobadas en 2022 por otro Parlamento, y su prórroga automática en 2024 y 2025 ha mantenido a España operando con un marco económico obsoleto. Así lo ha advertido incluso el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quien tachó de preocupante que España lleve años sin enviar presupuestos a Bruselas.

Esta anomalía es incompatible con el normal funcionamiento de una democracia parlamentaria. El artículo 134 de la Constitución obliga a presentar los Presupuestos antes del 1 de octubre. Pedro Sánchez ha incumplido este mandato tres años consecutivos. El Gobierno se escuda en un falso optimismo, pero ni los socios que han votado a favor han ocultado sus reservas: ERC ha criticado el aumento del gasto militar; el PNV ha exigido una reforma de la Ley de Estabilidad, y BNG y Coalición Canaria han votado sí para «no contribuir a la parálisis».

Este bloqueo no es una casualidad, sino el resultado directo de una política fallida. El Gobierno, sin Presupuestos, pretende seguir hasta 2027 a base de gestos simbólicos, marketing y prórrogas. Es una irresponsabilidad. La elaboración de unos PGE no puede convertirse en estrategia de campaña ni en excusa para confrontar con la oposición, como sugirió el diputado Cruset de Junts al acusar a Montero de querer provocar un rechazo para tener las manos libres y hacer campaña en Andalucía.

España no puede permitirse una legislatura sin Presupuestos. No es solo un problema económico: es una erosión progresiva del orden constitucional. El Gobierno ha convertido la excepción en norma, y la parálisis en método. Si no puede cumplir con su función de presentar y aprobar unas cuentas públicas, debe buscar una solución en las urnas. Lo contrario es mantener un fraude democrático bajo la apariencia de legalidad.