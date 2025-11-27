Suscribete a
Legislatura sin presupuestos

El rechazo a la senda de estabilidad en el Congreso consuma una legislatura fallida, sin presupuestos ni mayoría parlamentaria, y ahonda el descrédito institucional del Gobierno

La votación parlamentaria que este jueves tumbó la senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno ha dejado en evidencia algo más que una debilidad política: ha confirmado que Pedro Sánchez dirige una legislatura económicamente amortizada, que no podrá sacar adelante unos Presupuestos al ... no contar con apoyos suficientes y que está a punto de abocar al Parlamento a la vergüenza histórica de ser la única legislatura de la democracia sin cuentas públicas, quizá la tarea más trascendente que le encomienda la Constitución, con la salvedad de una reforma constitucional. Esta senda, paso previo e imprescindible para elaborar las cuentas de 2026, ha sido rechazada por la mayoría, incluido Junts, otrora socio clave del Ejecutivo, que acusó a la ministra de Hacienda de vivir en una «realidad paralela».

