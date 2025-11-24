Suscribete a
Algo más que el Juicio al clan Pujol

Nos hallamos ante otro episodio inscrito en la sospecha de que durante todo el 'pujolato' se creó un sistema de financiación ilegal

Tras diez años de instrucción y once desde que el que fuera presidente de la Generalitat confesase que la familia ocultaba una fortuna en un banco de Andorra, todo el clan Pujol se sienta este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional para ser ... juzgado (el patriarca y sus siete hijos) por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. La tesis de la Fiscalía es que ese capital procede de las comisiones que empresarios afines a CDC pagaban a la familia a cambio de adjudicaciones y contratos públicos de administraciones controladas por el partido. Nos hallamos ante otro episodio inscrito en la sospecha de que durante todo el 'pujolato' se creó un sistema de financiación ilegal (con al menos una docena de casos) para socorrer al partido del 'president' y, a la par, a la «primera familia de Cataluña». No solo se juzga a los Pujol, se juzga a la corrupción de toda una época.

