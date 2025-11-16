Suscribete a
El huevo vuelve al corral

La gripe aviar ha llegado a un sector tensionado por normas asfixiantes y un desequilibrio entre oferta y demanda, justo cuando el huevo había logrado ser redimido como proteína esencial

El pasado jueves, el Gobierno decretó el confinamiento total de las aves de corral para frenar la expansión del virus H5N1. La severa medida llega en plena campaña invernal, con 2,5 millones de animales sacrificados y el sector avícola operando bajo una presión ... sanitaria, normativa y económica sin precedentes. La gripe aviar ha expuesto las dificultades del sector y, a la vez, su gran impacto en la economía doméstica.

