Lo que parecía un error material o como mucho una imprudencia política se está convirtiendo en una crisis institucional a escala internacional. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de adjudicar el almacenamiento de las escuchas judiciales practicadas por la Policía a empresas con equipamiento de Huawei ha cruzado el Rubicón: dos influyentes congresistas republicanos han solicitado una investigación formal al Departamento de Comercio de EE. UU., abriendo la puerta a sanciones tecnológicas, restricciones comerciales y un posible aislamiento en los flujos de inteligencia compartida. El salto del debate político a la acción legislativa marca un punto de inflexión. Ya no se trata de advertencias ni de notas verbales: es una ofensiva abierta en el Capitolio contra un aliado que, a juicio de Washington, ha socavado la confianza de la Alianza Atlántica. La excusa del 'precio más bajo' no exime de la responsabilidad estratégica. Si la investigación prospera, España podría quedar alineada con los países que permiten a China acceder a su seguridad interior. Las consecuencias podrían ser demoledoras.

