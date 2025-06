El Gobierno no busca las causas del apagón del 28 de abril, sino un chivo expiatorio que le exima de responsabilidad y encubra a Red Eléctrica y a su presidenta, la exministra socialista Beatriz Corredor. Ha pasado más de un mes y el país que, según Pedro Sánchez, va «como un cohete» no es capaz de saber qué causó un apagón de dimensiones insólitas e inaceptables en una sociedad europea e industrial. La fijación del Gobierno es ofrecer a la opinión pública la cabeza de las empresas privadas del sector eléctrico (desde el primer momento Sánchez señaló a los «operadores privados»), para dejar a salvo a la operadora controlada por el Ejecutivo y, de paso, proteger la agenda verde de sus propias carencias y contradicciones. Es una actitud muy cobarde la del Gobierno, que solo consigue abonar las sospechas que apuntan a Red Eléctrica y con las que las grandes empresas de la energía ya han dicho que no están dispuestas a cargar en un pacto de engaños. Antes o después se sabrá la verdad.

