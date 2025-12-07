El Gobierno ha retrasado hasta 2027 la obligatoriedad de Verifactu, el sistema de facturación electrónica que la Agencia Tributaria quería imponer a autónomos y pymes a partir de enero de 2026. Fracasa de nuevo el Ejecutivo de Sánchez en su propósito de digitalización de las ... relaciones de la administración con los ciudadanos. La herida económica que deja este aplazamiento en miles de casos es severa, pues quienes atendieron a la fecha ya han hecho una inversión en el software que requiere esta herramienta que iba a ser obligatoria y ya no lo es, como mínimo, hasta 2027. No se puede implementar una ley con sanciones cuando no hay seguridad jurídica. Y sobre todo, Hacienda debió chequear las posibilidades de que millones de profesionales y pequeñas empresas puedan adaptarse a la facturación electrónica, a un cambio tan global y radical. Son recurrentes los fracasos de los proyectos digitalizadores del Gobierno (radar Covid, kit digital, Verifactu...), impropios de los tiempos que corren.

