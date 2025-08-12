La crónica de las andanzas de Leire Díez, la comisionada del PSOE para recabar información contra fiscales y policías, va ampliando su espacio con las últimas revelaciones que se concretan en un intento de comprar al fiscal Ignacio Stampa como confidente contra el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Son ya dos los fiscales contactados por Díez para recopilar datos que pusieran en duda la legalidad de procesos judiciales en los que el PSOE aparecía como perjudicado, directa o indirectamente. A la reunión con Stampa precedió la que mantuvo Díez con el también fiscal José Grinda, en sendos casos con ofertas de rehabilitación para ambos a cambio de colaborar con las cloacas del PSOE. Con Stampa, la oferta que recibió fue la de reunirse directamente con Santos Cerdán el pasado 7 de mayo. Sin embargo, sus interlocutores fueron los habituales: el empresario Javier Pérez Dolset, imputado en la Audiencia Nacional por fraude en unas subvenciones, y Leire Díez. La irrupción de otras personas en este entramado, como Luis del Rivero, patrocinador y anfitrión de la reunión del fiscal Stampa en las oficinas de su empresa, añade al cuadro de la situación la concurrencia de intereses heterogéneos a los del PSOE en su guerra sucia contra la Justicia.

A los socialistas va a resultarles muy difícil encapsular a Leire Díez como un verso suelto, como una forofa del PSOE que iba por libre. Tiene bien ganado el sobrenombre de 'fontanera'. Los indicios que se acumulan día tras día apuntan a que Ferraz había creado una red operativa –bastante torpe, a la vista de cómo funcionaba– con una persona de confianza de Santos Cerdán, un acusado por la Fiscalía por delitos de fraude y un abogado de cuestionable proceder deontológico. Tampoco es que Santos Cerdán brille con luz propia como un fino estratega, pero es evidente que eligió a una chapucera para una labor antidemocrática e ilegal, de la que antes o después tendrá que dar cuentas judicialmente el ex número 3 del partido y dirigente de la máxima confianza de Sánchez. En el PSOE de Cerdán, conocido por su mano dura con los críticos y su férreo control en Ferraz, no es verosímil que Leire Díez actuara por libre y tomara el nombre del PSOE y de sus dirigentes en vano, cuando se refería a ellos como el aval de las promesas hechas a quienes quería sobornar. Porque de esto se trata, de sobornos a Grinda y a Stampa, delitos que están siendo investigados, con apoyo de la Fiscalía, y si se demostrara que esas ofertas ilícitas a ambos fiscales con cargos y rehabilitaciones eran conocidas por Cerdán y autorizadas para beneficiar al PSOE, no solo el entonces secretario de Organización, sino también el propio partido pueden ser llamados a declarar como investigados, y así hasta la cúspide del grupo criminal.

El Partido Socialista se está revelando como una organización distorsionada en su naturaleza y en su función. Se ha convertido en un gabinete privado de Sánchez y en una tapadera de comportamientos aparentemente delictivos y evidentemente inmorales, perpetrados por tramas de corrupción económica y por tramas de corrupción política. Es una degeneración de su razón de ser democrática hasta el extremo de operar como el escenario donde incluso los ministros-candidatos se encuentran cómodos secundando la política de la agresión verbal y de las insidias, y no solo Óscar Puente, pues ese es el perfil en un de PSOE degradado, tapadera de las prácticas políticas más sórdidas de las últimas décadas.