El fiscal ante los jueces

El problema de la democracia española es que son los jueces los que tienen que decidir sobre la responsabilidad política de los altos cargos, como si fuera accesoria de una condena penal

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se sienta ete lunes en el banquillo de los acusados ante siete magistrados de la Sala Segunda del Supremo, quienes durante diez días oirán las pruebas de la acusación por un delito de revelación de secretos. Enfrente, ... la defensa de García Ortiz, asumida por la Abogacía del Estado y completada por la Fiscalía en la persona de confianza del acusado, argumentará que la acusación es un falacia. También pretenderán demostrar que no hay pruebas de que el fiscal general del Estado filtró a una emisora de radio un correo electrónico confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, remitido semanas antes al Ministerio Público para iniciar las negociaciones previas a una posible conformidad por delitos fiscales, de los que será juzgado próximamente.

