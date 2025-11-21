La propuesta del Ministerio de Hacienda para mejorar la financiación de Cataluña se presenta envuelta en una retórica técnica, pero responde a una motivación estrictamente política. Bajo el pretexto de compensar el «sobrecoste» de competencias como Rodalies, los Mossos o la política penitenciaria, el ... Gobierno ofrece a la Generalitat una porción mayor del IRPF y del IVA generados en su territorio. Lo que podría entenderse como una actualización puntual del reparto fiscal encierra, en realidad, un cambio estructural hacia una financiación a la carta.

La vicepresidenta y ministra María Jesús Montero sostiene que este nuevo modelo «puede incorporar una bilateralidad sin que compita con la multilateralidad». Una formulación tan contradictoria como reveladora: mientras asegura que el sistema se discutirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, adelanta que las singularidades de cada autonomía -léase Cataluña- se negociarán por separado, en encuentros bilaterales. Esta doble vía permite excluir del debate inicial a comunidades no afines, mientras se da satisfacción a las exigencias del independentismo catalán.

De hecho, la reciente reunión del Consejo de Política Fiscal dejó claro el sesgo del proceso. Los consejeros del PP denunciaron haber sido marginados del diseño del nuevo sistema, que el Gobierno solo someterá al Consejo cuando esté «totalmente perfilado» en negociaciones particulares. A esto se suma la insinuación de penalizar a las comunidades que bajan impuestos, una medida que perjudicaría especialmente a regiones gobernadas por el PP, a menudo más competitivas en términos fiscales.

El resultado es un sistema que favorece a quien más presiona, no a quien mejor gestiona. La pretendida equidad se difumina en un entramado de excepciones justificado por competencias «propias», ignorando que esas mismas atribuciones pueden ser asumidas por otras autonomías con menos rédito político. Por si fuera poco, se planea integrar en el nuevo modelo transferencias hoy incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, lo que restará control parlamentario y diluirá aún más la transparencia del sistema.

España necesita un sistema de financiación autonómica revisado, sí, pero el camino no puede ser el de los privilegios encubiertos ni las negociaciones a puerta cerrada. La cohesión territorial exige claridad, igualdad y un modelo común que respete el principio de solidaridad interregional. Lo contrario solo alimenta el agravio y la desafección.