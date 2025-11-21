Suscribete a
Escucha las noticias de este viernes 21 de noviembre

EDITORIAL

Financiación a medida

El Gobierno enmascara un privilegio fiscal para Cataluña bajo la apariencia de un modelo equitativo negociado en secreto

La propuesta del Ministerio de Hacienda para mejorar la financiación de Cataluña se presenta envuelta en una retórica técnica, pero responde a una motivación estrictamente política. Bajo el pretexto de compensar el «sobrecoste» de competencias como Rodalies, los Mossos o la política penitenciaria, el ... Gobierno ofrece a la Generalitat una porción mayor del IRPF y del IVA generados en su territorio. Lo que podría entenderse como una actualización puntual del reparto fiscal encierra, en realidad, un cambio estructural hacia una financiación a la carta.

