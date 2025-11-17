Suscribete a
ABC Premium

EDITORIAL

El fin del buenismo laborista

La reforma migratoria británica rompe con el dogma progresista del asilo sin condiciones. El modelo danés se impone como referencia para las izquierdas que se liberan del cortoplacismo

Editorial

Editorial

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El giro del Reino Unido en materia migratoria, liderado por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, marca un punto de inflexión para la izquierda europea. La reforma que propone no es un matiz: es una ruptura con el idealismo buenista que ha dominado el ... relato progresista sobre inmigración durante décadas. La socialdemocracia británica ha optado por un modelo inspirado en la línea dura danesa, y eso debería hacer reflexionar al socialismo español, sobre todo cuando las imágenes que llegan desde el canal de la Mancha no difieren tanto de las que se repiten en Canarias o el Estrecho.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app