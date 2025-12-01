Suscribete a
Europa, sin voluntad en Ucrania

El plan de Trump favorece a Moscú y desata una inquietante pasividad europea ante una guerra que muchos consideran existencial. Sin dinero ni estrategia, Europa avanza hacia la irrelevancia

La presentación del llamado plan de paz para Ucrania por parte de Donald Trump ha desatado más inquietudes que esperanzas. Según revelaciones de inteligencia y fuentes diplomáticas europeas, el documento, supuestamente negociado entre emisarios estadounidenses y representantes del Kremlin habría sido redactado, en su esencia, ... por Moscú. No estamos, pues, ante una hoja de ruta neutral hacia la paz, sino frente a un intento sofisticado de rendición encubierta que amenaza con cimentar la impunidad de una agresión militar y con debilitar los principios más elementales del orden internacional. En esta farsa geopolítica, la posición de Europa resulta desconcertante. Si, como han declarado varios líderes –desde Olaf Scholz hasta Emmanuel Macron– la invasión rusa constituye un «desafío existencial» para Europa, ¿por qué el Viejo Continente no actúa en consecuencia? ¿Por qué no hay un fondo de guerra europeo, de una cantidad disuasoria para Moscú –digamos al menos diez billones de euros– para garantizar la victoria de Ucrania y disuadir futuras agresiones? La respuesta es tan incómoda como evidente: Europa no es consecuente con lo que dice. Proclama principios sin practicarlos. Formula advertencias que no respalda con recursos. Y, así, su influencia global se desvanece.

