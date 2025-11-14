Ni una sola referencia a ETA, tampoco al sacrificio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en defensa de las libertades, aparece en el programa vasco de 'España, 50 años en libertad', iniciativa con que el Gobierno apunta al franquismo para desviar la atención ... e ignorar la impronta de una Transición basada en el consenso y el diálogo entre españoles. Viciada de origen por su carácter frentista, la conmemoración del cincuenta aniversario de la restauración democrática toca fondo con un proyecto hecho a la medida del olvido y del borrado que dicta el nacionalismo, cuando no los propios herederos de ETA, los más fieles socios del Ejecutivo, sobre la historia de terror y extorsión que protagonizó la banda. Si hubo una amenaza para la libertad, fue la de ETA, promotora de una involución hacia el totalitarismo que el Gobierno y sus socios ignoran de forma deliberada a través de un proyecto que revictimiza a los mártires de nuestra democracia y distorsiona la historia y la memoria.

