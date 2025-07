El Congreso de Estados Unidos ha alertado a la Casa Blanca sobre los riesgos de que su país comparta información de inteligencia con España y pide revisar a fondo los protocolos que mantiene con Madrid, que ha sido hasta ahora un socio tradicional y un aliado en materia de espionaje en el seno de la OTAN. Este cambio de posición, que es crucial para nuestros intereses y puede tener consecuencias gravísimas para la defensa, se produce después de que el Gobierno de España haya adjudicado al gigante tecnológico chino Huawei la gestión del almacenamiento de las escuchas judiciales en un contrato por más de 12 millones de euros.

El calado de la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez va más allá de la elección de un proveedor u otro. La clave del enfado del Capitolio tiene que ver con que el Ministerio del Interior confíe para una tarea tan delicada en una empresa china obligada por ley a ceder a su Gobierno todos los datos que maneja si éste así se lo exige. Este hecho crea un evidente vaso comunicante entre el corazón más sensible de la información de España y la prerrogativa de un Estado extranjero no democrático que está muy lejos de poder contarse entre nuestros socios tradicionales y confiables, como lo son los miembros de la Alianza Atlántica. Así lo advierte el Congreso de Estados Unidos en una carta de sus dos máximos responsables parlamentarios de inteligencia, que instan a Donald Trump a que no se envíe a España información que contenga cualquier detalle que no se pretenda compartir con el Partido Comunista Chino, lo cual afecta a servicios de inteligencia, defensa y fuerzas de seguridad.

«España está jugando con fuego», sostiene en una carta el legislador estadounidense, que asegura que, con esta decisión, Sánchez pone en cuestión no solo su seguridad, sino también la de sus aliados, y es imposible desgajar esta advertencia del hecho de que EE.UU. mantenga bases militares en nuestro país como las de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz). Hay que lamentar que las relaciones entre ambos países se hayan ido deteriorando en favor de la cercanía de Washington con Marruecos como socio estratégico. Aquí se pueden mencionar episodios que dan medida de esta brecha creciente, como las tensiones entre Moncloa y la Casa Blanca a propósito del gasto militar español y su contribución a las cuentas de la OTAN, el hecho de que Trump situara a nuestro país entre los BRICS y el prurito que suscita en la Administración americana nuestra cada vez mayor cercanía a Pekín en una política internacional caprichosa de cuyos intereses, motivaciones y cambios de rumbo Sánchez no ofrece explicación alguna. La posición internacional de nuestro país, cada vez más lejos del marco occidental, parece más ordenada por guías chamánicas como la del referente político de Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, miembro del Grupo de Puebla, fundador del 'think tank' hispanochino Gate Center y conocido lobista que rema en favor de los intereses del país que preside Xi Jinping.

La vía de agua que se abre en lo que se refiere a la inteligencia no responde, desgraciadamente, a lúbricas conspiranoias de la mayoría republicana en el Congreso de EE.UU. Consciente de los riesgos que implicaba una asociación con una compañía tan cercana al Gobierno chino, España ya excluyó a Huawei de las concesiones de infraestructura 5G, una decisión en línea con la Comisión Europea y otros países de nuestro entorno. Esta desconfianza hace incomprensible el actual contrato y evidencia el riesgo al que Sánchez somete a la seguridad de los españoles en una decisión de la que debe dar marcha atrás a la mayor brevedad.