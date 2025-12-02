Fue en el inicio del curso político del año pasado cuando Pedro Sánchez anticipó su idea de gobernar «con o sin el concurso del poder legislativo»: mantenerse en el poder de espaldas a la soberanía nacional que reside en unas Cortes cuya aritmética, como ... así ha sucedido, no le daba para desarrollar proyectos legislativos. El jefe del Ejecutivo sienta cátedra y los ministros siguen su manual de resistencia, que ahora pasa por desarrollar proyectos que no tengan que pasar por la Cámara Baja, donde las iniciativas del Gobierno se cuentan por derrotas. La subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios o el incremento del salario mínimo, medidas con fuerte carga electoralista, son la vía que Sánchez abre a sus ministros para que sorteen el bloqueo del Congreso y, a la vez, cosechen los votos necesarios para que el PSOE logre en las próximas generales un resultado que permita a su secretario general salvar los muebles, en Ferraz o en La Moncloa.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión