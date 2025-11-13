Publica ABC en páginas de Internacional una encuesta de intención de voto que, a dos días de la primera vuelta de las presidenciales chilenas, prevé la victoria de la candidata comunista sobre los tres aspirantes conservadores, que de cara a la segunda vuelta suman ... el 56 por ciento del apoyo popular. Prohibido en Chile, cuya legislación impide la difusión de sondeos desde los quince días previos a unos comicios, este trabajo demoscópico llegará al pueblo chileno, convirtiendo en papel mojado una legislación no solo restrictiva y obsoleta, superada por los actuales canales de la comunicación global, sino basada en una idea paternalista de la opinión pública, considerada inmadura por quienes tratan de impedirle que siga en tiempo real la evolución de las encuestas. El caso de Chile es extremo –quince días de silencio–, pero también España tropieza en la piedra de una opacidad que las democracias más sólidas han dejado atrás para que sea el votante quien decida cómo y cuándo reflexionar.

